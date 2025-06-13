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لبنان

بلدية زغرتا – إهدن في الذكرى 47 لمجزرة إهدن: لبنان بأمس الحاجة الى المسامحة

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:28
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أصدرت بلدية زغرتا -إهدن، بيانا في الذكرى 47 لمجزرة إهدن، قالت فيه :47 سنة مضت وانقضت على مجزرة إهدن التي أودت بحياة النائب والوزير الشهيد طوني فرنجية وزوجته فيرا قرداحي وطفلتهما جيهان ورفاقه الابرار من أبناء اهدن .
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تأتي الذكرى السنوية ولبنان بأمس الحاجة الى المسامحة بين أحزابه وأطيافه وتياراته.

يجيء 13 حزيران السنة، ليؤكد أن الذكرى الاليمة في الوجدان غلبت الاحقاد بالغفران وأن وجع الاستشهاد في ذاك الفجر الحزين يستعاد بعد هذا العمر أمثولة وطنية في التضحيات من أجل لبنان الواحد والصامد بوجه كل الانقسامات والتشرذمات ومشاريع الفتنة.

رحم الله شهداء الثالث عشر من حزيران ليبقوا في ضمائر اللبنانيين وصفحة مشرقة في تاريخ هذا الوطن".
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