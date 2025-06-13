بلدية زغرتا – إهدن في الذكرى 47 لمجزرة إهدن: لبنان بأمس الحاجة الى المسامحة

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تأتي الذكرى السنوية ولبنان بأمس الحاجة الى المسامحة بين أحزابه وأطيافه وتياراته.يجيء 13 حزيران السنة، ليؤكد أن الذكرى الاليمة في الوجدان غلبت الاحقاد بالغفران وأن وجع الاستشهاد في ذاك الحزين يستعاد بعد هذا العمر أمثولة وطنية في التضحيات من أجل الواحد والصامد بوجه كل الانقسامات والتشرذمات ومشاريع الفتنة.رحم الله الثالث عشر من حزيران ليبقوا في ضمائر اللبنانيين وصفحة مشرقة في تاريخ هذا الوطن".