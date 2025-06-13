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لبنان

قوى الأمن توقف مطلوباً في صور

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:05
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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   في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تنفّذها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة المساكن الشعبية- صور، ويدعى:

ي. م. (مواليد عام 1997، فلسطيني)
بحقه 3 مذكرات عدلية بجرائم: فرار من السجن، سرقة، وأسلحة، وقد تبيّن أنه فرّ من نظارة مخفر حارة صيدا خلال شهر تشرين الأول من العام ٢٠٢٤، ومشتبه به بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في محيط مدينة صور، وقيامه بتنفيذ عملية سرقة كابلات كهربائية في محلة عين بعال.

   بتاريخ 05-06-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا في محلة صور، أسفر عن توقيفه على متن سيارته التي تم ضبطها. وبتفتيشه والسيارة، جرى ضبط مسدس حربي.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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