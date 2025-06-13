لقاء لبناني- أوروبي لتعزيز التعاون النقابي

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عقد رئيس "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في ياسين، لقاءً مع مسؤول في في لوكسمبورغ أنجيلو زانون، على هامش أعمال الـ113 لمؤتمر المنعقد في ،جرى خلاله استعراض سبل تطوير العلاقات النقابية وتبادل الخبرات بين الطرفين.وأطلع ياسين نظيره على "الأوضاع الصعبة التي يواجهها العمال في لبنان، نتيجة الأزمات المتراكمة التي أرهقت الاقتصاد وأثرت سلباً على معيشة الفئات العاملة من جهة والاعتداءات الاسرائيلية التي طالت كل الفئات المدنية في لبنان ولا سيما العمال".وبدوره عبّر زانون عن تضامنه مع الحركة النقابية ، مؤكداً "استعداد اتحاد لوكسمبورغ للتعاون في مبادرات مشتركة تصب في مصلحة العمال وتدعم نضالاتهم".واختُتم اللقاء بتأكيد "أهمية استمرار التواصل بين الجانبين، والعمل على بلورة اتفاقيات تعاون نقابي، تعزز التكامل بين التجارب النقابية وتفتح آفاقاً أوسع للتنسيق في المحافل الدولية".