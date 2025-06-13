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لبنان

لقاء لبناني- أوروبي لتعزيز التعاون النقابي

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:35
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عقد رئيس "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان علي طاهر ياسين، لقاءً مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد العمالي في لوكسمبورغ أنجيلو زانون، على هامش أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف،
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جرى خلاله استعراض سبل تطوير العلاقات النقابية وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وأطلع ياسين نظيره الأوروبي على "الأوضاع الصعبة التي يواجهها العمال في لبنان، نتيجة الأزمات المتراكمة التي أرهقت الاقتصاد وأثرت سلباً على معيشة الفئات العاملة من جهة والاعتداءات الاسرائيلية التي طالت كل الفئات المدنية في لبنان ولا سيما العمال".

وبدوره عبّر زانون عن تضامنه مع الحركة النقابية اللبنانية، مؤكداً "استعداد اتحاد لوكسمبورغ للتعاون في مبادرات مشتركة تصب في مصلحة العمال وتدعم نضالاتهم".

واختُتم اللقاء بتأكيد  "أهمية استمرار التواصل بين الجانبين، والعمل على بلورة اتفاقيات تعاون نقابي، تعزز التكامل بين التجارب النقابية وتفتح آفاقاً أوسع للتنسيق في المحافل الدولية".
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