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لبنان

بعد الضربة الإسرائيليّة على إيران... رسالة للبنانيين: لا تتهافتوا على شراء المواد الغذائيّة

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:33
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أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "ما حصل في المنطقة زلزال كبير".
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وأضاف بحصلي للـ"أم تي في": "في المدى المنظور لا انقطاع في الملاحة البحرية ولا داعي للخوف الآن على حركة استيراد المواد الغذائية". 
وتابع: "عقب الضربة الإسرائيلية على إيران يسود قلق وترقّب، إلّا أنّه لا داعي للتهافت على المواد الغذائية".
 
 
وقال بحصلي: "لا مبّرر مباشر لارتفاع الأسعار".
 
 
 
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