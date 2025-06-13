بعد الضربة الإسرائيليّة على إيران... رسالة للبنانيين: لا تتهافتوا على شراء المواد الغذائيّة

أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية أنّ "ما حصل في المنطقة زلزال كبير".

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وأضاف بحصلي للـ"أم تي في": "في المدى المنظور لا انقطاع في الملاحة البحرية ولا داعي للخوف الآن على حركة استيراد المواد الغذائية".

وتابع: "عقب الضربة على يسود قلق وترقّب، إلّا أنّه لا داعي للتهافت على المواد الغذائية".

وقال بحصلي: "لا مبّرر مباشر لارتفاع الأسعار".