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لبنان

القومي يدين العدوان على إيران: لرد يزلزل العدو

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:11
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 دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان اثر اجتماع استثنائي عقده مجلس العمد برئاسة رئيس الحزب ربيع بنات، بـ"أشد عبارات الشجب والاستنكار، العدوان على إيران، الدولة الشريكة والحليفة والداعمة لمشروع المقاومة منذ قيام الثورة الإسلامية، والراعية للمسألة الفلسطينية بعدما تخلّى عنها كثيرون".
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واعتبر أن "العدوان الإسرائيلي على إيران لا يختلف بشيء عن العدوان على أمتنا، من فلسطين إلى سوريا ولبنان والعراق، وهو يحصل بتكامل وتماهٍ وتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية، التي حاولت تطبيق خديعة استراتيجية تمهّد للعدوان الصهيوني الذي حصل، وتضرب عوامل قوة المقاومة".


ودعا القومي "الدول العربية إلى اتخاذ موقف صارم تعلن فيه رفضها جرّ المنطقة نحو المجهول، وذلك بعدما ظهرت النوايا الإيرانية الإيجابية في الاستقرار فيما بادلها العدو بالاعتداء والتصعيد".


كما دعا "شعوب المنطقة إلى منع ووقف التقارب والتطبيع مع هذا العدو، وإلى عدم الاستسلام أمام فكرة التفوّق التكنولوجي الاسرائيلي، فالحاضر يستند دائما على التاريخ الذي لم ينصر إلا أصحاب الحق والأرض على الاحتلال، مهما كبرت الصعوبات، ولذلك المطلوب انتفاضة هذه الشعوب على كلّ نظام عميل ومتخاذل".


وطالب "الدولة في إيران الى أن تقف مليا أمام ما حصل، ويكون ردها على كافة المستويات ردا مزلزلا وألا يمر هذا الاعتداء دون تلقين العدو درسا أليما لطاغوته وعدوانيته".


وفي الختام، تقدم الحزب بـ"أحر مشاعر التعزية والتهنئة للقيادة والشعب الإيراني، باستشهاد ثلة من قادته وضباطه وعلمائه".
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