القومي يدين العدوان على إيران: لرد يزلزل العدو

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دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان اثر اجتماع استثنائي عقده مجلس العمد برئاسة ربيع بنات، بـ"أشد عبارات الشجب والاستنكار، العدوان على ، الدولة الشريكة والحليفة والداعمة لمشروع منذ قيام الإسلامية، والراعية للمسألة بعدما تخلّى عنها كثيرون".واعتبر أن "العدوان على إيران لا يختلف بشيء عن العدوان على أمتنا، من إلى ولبنان والعراق، وهو يحصل بتكامل وتماهٍ وتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية، التي حاولت تطبيق خديعة استراتيجية تمهّد للعدوان الصهيوني الذي حصل، وتضرب عوامل قوة المقاومة".ودعا القومي " إلى اتخاذ موقف صارم تعلن فيه رفضها جرّ المنطقة نحو المجهول، وذلك بعدما ظهرت النوايا الإيجابية في الاستقرار فيما بادلها العدو بالاعتداء والتصعيد".كما دعا "شعوب المنطقة إلى منع ووقف التقارب والتطبيع مع هذا العدو، وإلى عدم الاستسلام أمام فكرة التفوّق التكنولوجي الاسرائيلي، فالحاضر يستند دائما على التاريخ الذي لم ينصر إلا أصحاب الحق والأرض على ، مهما كبرت الصعوبات، ولذلك المطلوب انتفاضة هذه الشعوب على كلّ نظام عميل ومتخاذل".وطالب "الدولة في إيران الى أن تقف مليا أمام ما حصل، ويكون ردها على كافة المستويات ردا مزلزلا وألا يمر هذا الاعتداء دون تلقين العدو درسا أليما لطاغوته وعدوانيته".وفي الختام، تقدم الحزب بـ"أحر مشاعر التعزية والتهنئة للقيادة والشعب ، باستشهاد ثلة من قادته وضباطه وعلمائه".