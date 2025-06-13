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لبنان
لتسهيل تفريغ القمح.. حاصباني ناقش مع وزير الأشغال إزالة الركام من محيط أهراءات مرفأ بيروت
Lebanon 24
13-06-2025
|
09:25
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النائب غسان حاصباني
وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
، وطرح معه موضوع ازالة الركام من محيط اهراءات مرفأ
بيروت
لتسهيل تفريغ القمح المهترئ من داخل الصوامع، ودرس وضع المبنى وطرق الابقاء على موقع تذكاري للجريمة، وفق بيان لمكتب
حاصباني
.
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وأعرب حاصباني عن تفاؤله "لتجاوب الوزير مع الموضوع ما يجعله يثق بأن الحل قريب"، وقال :" ستكون هذه الخطوة الثانية، بعد ان كنا قد قمنا بتركيب وتأمين المعقم المناسب ورشه على القمح المنتشر خارج الصوامع لمنع احتراقه تلقائيا وإلحاق الضرر بأهل بيروت".
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