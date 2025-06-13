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لبنان

"تجمع الصيادلة" يعلن دعمه لمحاسبة المتورطين بالاتجار بالأدوية المزورة والمهربة

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:08
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 أعلن "تجمع الصيادلة في لبنان" - قطاع الصيادلة في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" ببيان، تأييده "التام لتوجهات وقرارات نقابة الصيادلة برفع الغطاء ومحاسبة في مجلس التأديب، لاي صيدلي يثبت توّرطه بعملية تهريب الدواء المدعوم او الاتجار بالادوية المزورة والمهربة".
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ودعا التجمع الى "ملاحقة ومحاكمة كبار التجار والمهربين من غير الصيادلة، الذين يحظون بغطاء بعض القوى السياسية الحاكمة".

ونوه بـ"تقديم النقابة شكوى لدى النيابة العامة التمييزية واتخاذ النقابة صفة الإدعاء الشخصي، ضد كل من يثبت تورطه بارتكاب جرائم تهريب وتزوير الادوية والمتممات الغذائية، ليصار إلى ملاحقتهم، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات قانونية في هذا الموضوع، حماية للصيادلة والمرضى معا".
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