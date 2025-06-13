"تجمع الصيادلة" يعلن دعمه لمحاسبة المتورطين بالاتجار بالأدوية المزورة والمهربة

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أعلن "تجمع الصيادلة في " - قطاع الصيادلة في " الديموقراطي في لبنان" ببيان، تأييده "التام لتوجهات وقرارات برفع الغطاء ومحاسبة في ، لاي صيدلي يثبت توّرطه بعملية تهريب الدواء المدعوم او الاتجار بالادوية المزورة والمهربة".ودعا التجمع الى "ملاحقة ومحاكمة كبار التجار والمهربين من غير الصيادلة، الذين يحظون بغطاء بعض الحاكمة".ونوه بـ"تقديم النقابة شكوى لدى واتخاذ النقابة صفة الإدعاء الشخصي، ضد كل من يثبت تورطه بارتكاب جرائم تهريب وتزوير الادوية والمتممات الغذائية، ليصار إلى ملاحقتهم، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات قانونية في هذا الموضوع، حماية للصيادلة والمرضى معا".