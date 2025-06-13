البطريركية المارونية تطلق موقعها الرسمي الجديد

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أطلقت البطريركية ، اليوم الجمعة، موقعها الرسمي الجديد الذي صمّمه وأنتجه مكتب الإعلام الرقمي في البطريركية، في اليوم الأخير لأعمال سينودس الأساقفة الموارنة.وعرض مسؤول مكتب الإعلام الرقمي الخوري فريد صعب وفريق عمل المكتب المسؤول التقني بالتنسيق مع مكتب الإعلام والصحافة في الصرح البطريركي بإدارة وليد غياض وفريق العمل، تفاصيل مضمون الموقع التقنية.وهنأ البطريرك الكاردينال والأساقفة بـ"هذه الخطوة المجددة في عالم السرعة والتكنولوجيا، التي تهدف دائما إلى جعل الكنيسة في قلب عالم التطور واستحداث وسائل التواصل التي تشغل اليوم باب البشارة الأسرع والأوسع، كما نقل الخبر والصورة بأبهى واقع وأصدقه".وأكّد الخوري صعب أن "إطلاق الموقع الجديد هو بداية لخطوات عدة متتالية، بالتنسيق والتعاون مع كل أبرشيات الكنيسة في وعالم الانتشار وكل مؤسسات الكنيسة المارونية ورهبناتها ومحاكمها وأرشيفها لجعل الموقع الجديد مرجعية الخبر اليقين وواحة البحث السريع عن كل المعلومات والمعالم الكنسية والروحية والثقافية والسياحية المارونية، كما لخدمة الليتورجيا المارونية اليومية والدليل الشامل لكل الإكليروس الماروني في لبنان والعالم".وأوضحت البطريركية المارونية، عبر " " أن "العمل جار على كل هذه النقاط العلمية والعملية المرجو إتمامها قبل نهاية العام، استعدادا لإطلاق مكتب الترجمة الخاص بمواقع التواصل البطريركية خدمة لأبناء الكنيسة المنتشرين في أصقاع الأرض، كما التطبيق الخاص بالكنيسة المارونية على الهواتف الذكية".