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لبنان

"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2025 | 15:20
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تساءلت أوساط عسكريّة عن أسباب عدم فعالية الدفاعات الجوية الإيرانية لاعتراض الطائرات الإسرائيلية التي انطلقت مسافة طويلة لشن هجمات على أهداف داخل إيران.
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وقالت الأوساط إنَّ ما حصل طرح تساؤلات عن مدى وجود قوة جوية حقيقية في إيران لم تستطع ردع الطائرات الإسرائيلية، فيما الحديث يبرزُ الآن عن وجود دفاعات جوية لاعتراض الطائرات المُسيرة.
 
وقالت الأوساط إنَّ هناك احتمال لأن تكون بطاريات الدفاع الجوي قد تعطلت "عن قصد" داخل إيران خلال تنفيذ هجوم إسرائيل، ما يكشف عن ثغرات لم تقدم إيران أي إجابات شافية بشأنها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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