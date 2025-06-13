"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!

تساءلت أوساط عسكريّة عن أسباب عدم فعالية الدفاعات الجوية لاعتراض الطائرات التي انطلقت مسافة طويلة لشن هجمات على أهداف داخل .

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وقالت الأوساط إنَّ ما حصل طرح تساؤلات عن مدى وجود قوة جوية حقيقية في إيران لم تستطع ردع الطائرات الإسرائيلية، فيما الحديث يبرزُ الآن عن وجود دفاعات جوية لاعتراض الطائرات المُسيرة.

وقالت الأوساط إنَّ هناك احتمال لأن تكون بطاريات الدفاع الجوي قد تعطلت "عن قصد" داخل إيران خلال تنفيذ هجوم ، ما يكشف عن ثغرات لم تقدم إيران أي إجابات شافية بشأنها.