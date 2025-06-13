24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صور جديدة.. شاهدوا لحظة مرور صواريخ إيران فوق لبنان!
Lebanon 24
13-06-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر المصور اللبناني عمّار عمّار صوراً رصدت مرور الصواريخ
الإيرانية
في الأجواء
اللبنانية
باتجاه
إسرائيل
.
Advertisement
ووثقت الصور خطوطاً نارية أحدثتها الصواريخ الإيرانية في سماء
لبنان
وذلك قبيل استهدافها أماكن مُختلفة داخل إسرائيل.
ومساء، أصدر
الحرس الثوري الإيراني
، بياناً أعلن فيه نجاح عملية استهداف إسرائيل بالصواريخ، وذلك رداً على
الغارات
الإسرائيلية
التي طالت
إيران
فجر الجمعة، وأسفرت عن اغتيال عدد من
القادة
العسكريين إلى جانب علماء نوويين.
وفي بيانه، قال الحرس الثوري إن "وحدات من الصواريخ والطائرات المسيرة، وباستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية، استهدفت المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر العدوان
الإسرائيلي
على إيران، وكذلك المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها الجيش الإسرائيليّ لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية لارتكاب الجرائم ضد الشعوب
المقاومة
في المنطقة، وخاصة الشعب الفلسطيني وغزة المضطهد، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة".
وتابع: "تشير التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية المُعترضة إلى أن عشرات الصواريخ الباليستية أصابت أهدافاً استراتيجية بفعالية. ورغم ادعاءات اعتراضها، فشل العدو في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكمل: "إن عملية الوعد الحق 3، استجابة لأمر قائد
الثورة
الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومطالب الشعب
الإيراني
النبيل، هي جزء من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دماء الأبرياء المسفوكة. لقد تم تنفيذ هذه العملية بشكل قوي وعدواني وبالتنسيق مع كافة القوات المسلحة وأجهزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورسالتها الرئيسية هي أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الخط الأحمر للقوات المسلحة".
مواضيع ذات صلة
فيديو جديد... شاهدوا لحظة تحطم الطائرة الهنديّة
Lebanon 24
فيديو جديد... شاهدوا لحظة تحطم الطائرة الهنديّة
14/06/2025 02:12:52
14/06/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت
14/06/2025 02:12:52
14/06/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف محمد السنوار
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف محمد السنوار
14/06/2025 02:12:52
14/06/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي للمبنى المُهدَّد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي للمبنى المُهدَّد
14/06/2025 02:12:52
14/06/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان مقرباً من نصرالله وقتلته إسرائيل.. من هو إسماعيل قاآني "أبرز قادة إيران"؟
Lebanon 24
كان مقرباً من نصرالله وقتلته إسرائيل.. من هو إسماعيل قاآني "أبرز قادة إيران"؟
16:51 | 2025-06-13
13/06/2025 04:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضربة إيران.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد ضربة إيران.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
16:44 | 2025-06-13
13/06/2025 04:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"إيران ليست حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"إيران ليست حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
16:40 | 2025-06-13
13/06/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:16 | 2025-06-13
13/06/2025 04:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "صواريخ إيران".. هذا ما شهدته الضاحية (فيديو)
Lebanon 24
بعد "صواريخ إيران".. هذا ما شهدته الضاحية (فيديو)
16:04 | 2025-06-13
13/06/2025 04:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
03:42 | 2025-06-13
13/06/2025 03:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
01:48 | 2025-06-13
13/06/2025 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
07:57 | 2025-06-13
13/06/2025 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
02:22 | 2025-06-13
13/06/2025 02:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
02:12 | 2025-06-13
13/06/2025 02:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:51 | 2025-06-13
كان مقرباً من نصرالله وقتلته إسرائيل.. من هو إسماعيل قاآني "أبرز قادة إيران"؟
16:44 | 2025-06-13
بعد ضربة إيران.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
16:40 | 2025-06-13
"إيران ليست حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
16:16 | 2025-06-13
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:04 | 2025-06-13
بعد "صواريخ إيران".. هذا ما شهدته الضاحية (فيديو)
15:20 | 2025-06-13
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
14/06/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
14/06/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
14/06/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24