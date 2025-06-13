Advertisement

لبنان

صور جديدة.. شاهدوا لحظة مرور صواريخ إيران فوق لبنان!

Lebanon 24
13-06-2025 | 16:32
A-
A+

Doc-P-1375105-638854546995877295.jpg
Doc-P-1375105-638854546995877295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر المصور اللبناني عمّار عمّار صوراً رصدت مرور الصواريخ الإيرانية في الأجواء اللبنانية باتجاه إسرائيل.
Advertisement
 
 
ووثقت الصور خطوطاً نارية أحدثتها الصواريخ الإيرانية في سماء لبنان وذلك قبيل استهدافها أماكن مُختلفة داخل إسرائيل.
 
 
ومساء، أصدر الحرس الثوري الإيراني، بياناً أعلن فيه نجاح عملية استهداف إسرائيل بالصواريخ، وذلك رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت إيران فجر الجمعة، وأسفرت عن اغتيال عدد من القادة العسكريين إلى جانب علماء نوويين.
 
وفي بيانه، قال الحرس الثوري إن "وحدات من الصواريخ والطائرات المسيرة، وباستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية، استهدفت المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر العدوان الإسرائيلي على إيران، وكذلك المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها الجيش الإسرائيليّ لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية لارتكاب الجرائم ضد الشعوب المقاومة في المنطقة، وخاصة الشعب الفلسطيني وغزة المضطهد، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة".
 
وتابع: "تشير التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية المُعترضة إلى أن عشرات الصواريخ الباليستية أصابت أهدافاً استراتيجية بفعالية. ورغم ادعاءات اعتراضها، فشل العدو في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 
وأكمل: "إن عملية الوعد الحق 3، استجابة لأمر قائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومطالب الشعب الإيراني النبيل، هي جزء من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دماء الأبرياء المسفوكة. لقد تم تنفيذ هذه العملية بشكل قوي وعدواني وبالتنسيق مع كافة القوات المسلحة وأجهزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورسالتها الرئيسية هي أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الخط الأحمر للقوات المسلحة".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


مواضيع ذات صلة
فيديو جديد... شاهدوا لحظة تحطم الطائرة الهنديّة
lebanon 24
14/06/2025 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
14/06/2025 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف محمد السنوار
lebanon 24
14/06/2025 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي للمبنى المُهدَّد
lebanon 24
14/06/2025 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:51 | 2025-06-13
16:44 | 2025-06-13
16:40 | 2025-06-13
16:16 | 2025-06-13
16:04 | 2025-06-13
15:20 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24