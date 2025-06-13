كان مقرباً من نصرالله وقتلته إسرائيل.. من هو إسماعيل قاآني "أبرز قادة إيران"؟

الضربة على أدت إلى اغتيال عدد من العسكريين الإيرانيين، وأبرزهم قائد والمعني مباشرة بدعم " ".

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تفاصيل كثيرة عن حياة الحافلة بالكثير من .. فماذا تقول المعلومات عن "جنرال المشرق"؟

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