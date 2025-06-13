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لبنان

كان مقرباً من نصرالله وقتلته إسرائيل.. من هو إسماعيل قاآني "أبرز قادة إيران"؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 16:51
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الضربة الإسرائيلية على إيران أدت إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين الإيرانيين، وأبرزهم اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني والمعني مباشرة بدعم "حزب الله".
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تفاصيل كثيرة عن حياة قاآني الحافلة بالكثير من المحطات.. فماذا تقول المعلومات عن "جنرال المشرق"؟
 
 
القصة في الفيديو المُرفق:
 
 
 
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