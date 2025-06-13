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لبنان
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
13-06-2025
|
20:47
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أكدت شركة طيران الشرق الاوسط أن رحلاتها الجوية لبعد ظهر اليوم السبت باقية على مواعيدها في حال إعادة فتح الأجواء.
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