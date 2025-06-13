جلسة حكومية الاثنين وارجاء جديد لاعلان التشكيلات الديبلوماسية

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يعقد جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في القصر لبحث المواضيع المبينة في جدول الاعمال المتضمن 49 بنداً ابرزها: البند 26 تحت عنوان تعيينات مختلفة وعرض وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وانشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات والمرافىء البحرية ومرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف انواعها.بنظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية «بي.او.تي»، او عقود التصميم التشييد والتشغيل ونقل الملكية «دي.بي.او.تي». ومرسوم تحديد تعويضات رؤساء واعضاء مجلس الانماء والاعمار والهيئة الناظمة للطيران المدني والهيئة الناظمة للكهرباء.ومن البنود تعيينات في هيئة في وزارة العدل وهيئات الضمان ومصرف الاسكان. وإجراء مباراة لملء الشواغر في هيئة الشراء العام.واتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، وقبول هبات، ونقل واستخدام موظفين، ومعالجة مواد قابلة للإشتعال ومواد كيماوية. وقضايا تربوية واعلامية..وكتبت" الاخبار": لا تزال التشكيلات الديبلوماسية التي قدّمها يوسف رجّي تأخذ بعض الوقت لإعلانها في جلسة مجلس الوزراء نسبة إلى إتمام الشؤون الإدارية وترتيب أوضاع السفراء الذين تمّ استدعاؤهم من سفارات الخارج، ولم يتمّوا سنواتهم الخارجية ليُعاد تشكيلهم مجدّداً.وقالت مصادر مطّلعة إن « لا تزال تصرّ على الحصول على سفارة وازنة، وإنها تطمح إلى أن يكون سفير في من حصتها»، كاشفة أن «معراب تدعم ندى حمادة، وهي متزوجة من طبيب من آل معوض، بعدما تعذّر تعيين نجاد فارس بسبب حمله للجنسية الأميركية. بينما لا يزال رئيس الجمهورية جوزيف عون يعمل على حلحلة بعض النقاط مع الفرنسيين بشأن مستشاره ربيع الشاعر لتعيينه سفيراً في .ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تتناول جلسة مجلس الوزراء المقبلة التطورات الأخيرة بعد الاعتداء على وأن يصدر موقف منسجم مع ما اطلقه رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين في أعقاب هذه التطورات مع التشديد على أهمية الاستقرار في لبنان والإلتزام بالبيان الوزاري للحكومة.وقالت هذه المصادر انه اذا ارتؤي تقديم موعد انعقاد الجلسة فإن لا شيء يحول دون ذلك، واشارت الى ان التعيينات قد تحضر في الجلسة واكتفى وزير التنمية الادارية فادي مكي بالقول لـ«اللواء»: «إن شاء الله»، وتردد ان ملف التشكيلات الديبلوماسية قد اعد لهذه الجلسة انما ينتظر بعض التفاصيل.وكما افادت مصادر وزارية أن المجلس سيحاول طمأنة اللبنانيين بشأن إمكانات الدولة وحاجاتها في الملفات الاساسية لاسيما الغذائية وغيرها.في المقابل، بان من الطبيعي ان تؤجل الحرب الاسرائيلية على الملفات الداخلية المتفجرة من التعيينات المالية والقضائية وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب الى وغيرها، واكد مرجع سياسي ان موضوع التعينات المالية سيعالج في الاخير على الطريقة «لا غالب ولا مغلوب».وكتبت" الديار": اما على صعيد التشكيلات القضائية فان الرئيس مصر على تعيين القاضي زاهر حمادة مدعيا عاما ماليا وهذا ما يرفضه وزير العدل عادل نصار الذي زار الرئيس بري وقدم له 3 اسماء ليختار من بينهم مدعيا عاما ماليا، والاسماء الثلاثة من المقربين جدا لبري، لكنه اصر على زاهر حمادة لان رئيس المجلس يعتقد ان الحملة على حمادة لها خلفية واحدة تتعلق برفضه الافراج عن هنيبعل القذافي رغم الضغوط الهائلة محليا واقليميا ودوليا للافراج عنه، علما ان القاضي حمادة هو المكلف بالتحقيق في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، وتتزامن الحملة على حمادة هذه الايام مع التسريبات عن اعلان هنيبعل القذافي الاضراب عن الطعام وتقديم عائلته مذكرة الى مجلس الامن والامم المتحدة للافراج عنه.