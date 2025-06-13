الدورة الاستثنائية لمجلس النواب "بين ماكرون وبري"

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كتبت" الديار": نفت مصادر نيابية كل ما روج عن ربط فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتحقيق مع النائبين وغازي زعيتر، واكدت، ان فتح تم بعد اتصالات بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبالاحرى بين والرئيس الفرنسي لاقرار البنود الإصلاحية المتعلقة بالفجوة المالية المقدرة بـ68 مليار دولار وهيكلة المصارف، وهذا ما تطرق له مع المبعوث الفرنسي لودريان.وتشير المصادر الى ان النائب غازي زعيتر لن يمثل امام القاضي طارق البيطار، في ظل قرار الرئيس عدم مثول اي نائب امام في مرفأ طارق البيطار، واذا تخلف زعيتر عن الحضور فان القاضي البيطار سيصدر مذكرة توقيف بحق زعيتر، سيكون مصيرها مماثلا للمذكرة التي صدرت بحق والوزير السابق يوسف فنيانوس.