وزيرة التربية بحثت في لقاءاتها حاجات المدارس

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إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رئيسة جمعية متحف للفنون BEMA السيدة ساندرا أبو ناضر واطلعت منها على رسالة الجمعية ومهامها لجهة دعم المجتمعات المحلية وتمكينها ، والعمل مع المدارس من خلال تدريب المعلمين على استخدام الفن كأداة دعم نفسي .كما اطلعت منها على عمل الجمعية مع نحو 19 مدرسة رسمية موزعة على مناطق متعددة من ، بناء على اتفاق موقع بين الوزارة والجمعية ، ويهدف إلى العمل على تشجيع التفكير النقدي ودمج الفن بالتعليم والمحافظة على التراث الفني اللبناني .ورحبت كرامي بالجمعية وشجعتها على متابعة عملها بناء على نص الاتفاق الموقع ، وذلك بما يتناسب مع مضمون المناهج التربوية ومع رؤية الوزارة وأولوياتها .ثم اجتمعت الوزيرة مع وفد من رابطة سيدة إيليج برئاسة فادي الشاماتي، التي اطلعتها بمناسبة الذكرى الخمسين للحرب ،على نشاطاتها ومبادراتها في ملف تنقية الذاكرة اللبنانية من آثار تلك الحرب والمصالحات التي عملت عليها، وقدّمت لها كتيّبا من اعداد الرابطة بعنوان" 1919-2024 لبنان تاريخ دون عبر" ويتضمن سرداً لأهم الاحداث التي حصلت في خلال هذه السنوات، مع الخلاصات والعبر من تلك النزاعات، ويشكل مسودة اولى لمشروع توحيد سرديات المكونات اللبنانية في سردية وطنية جامعة.ثم اجتمعت كرامي مع النائب نيكولا ، الذي قدم إليها نسخة من كتابه الصادر حديثا " لبنان قلب الله " الذي يضم روايات واساطير من والوسطى ، واهمية التاريخ في تعزيز الذاكرة الجماعية والتعلق بالوطن عبر معرفة شخصياته العالمية .كما كان عرض لأهمية وضع المرسوم التطبيقي لقانون تعليم البرمجة في المدارس .واستقبلت كذلك النائب السابق وتناول البحث حاجات المدارس في منطقة وسبل تلبيتها .