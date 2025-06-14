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لبنان

وزيرة التربية بحثت في لقاءاتها حاجات المدارس

Lebanon 24
14-06-2025 | 01:35
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 إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رئيسة جمعية متحف بيروت للفنون BEMA السيدة ساندرا أبو ناضر واطلعت منها على رسالة الجمعية ومهامها لجهة دعم المجتمعات المحلية وتمكينها ، والعمل مع المدارس من خلال تدريب المعلمين على استخدام الفن كأداة دعم نفسي .
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كما اطلعت منها على عمل الجمعية مع نحو 19 مدرسة رسمية موزعة على مناطق متعددة من لبنان ، بناء على اتفاق موقع بين الوزارة والجمعية ، ويهدف إلى العمل على تشجيع التفكير النقدي ودمج الفن بالتعليم والمحافظة على التراث الفني اللبناني .

ورحبت الوزيرة كرامي بالجمعية وشجعتها على متابعة عملها بناء على نص الاتفاق الموقع ، وذلك بما يتناسب مع مضمون المناهج التربوية ومع رؤية الوزارة وأولوياتها .

ثم اجتمعت الوزيرة مع وفد من رابطة سيدة إيليج برئاسة فادي الشاماتي، التي اطلعتها بمناسبة الذكرى الخمسين للحرب اللبنانية،على نشاطاتها ومبادراتها في ملف تنقية الذاكرة اللبنانية من آثار تلك الحرب والمصالحات التي عملت عليها، وقدّمت لها كتيّبا من اعداد الرابطة بعنوان" 1919-2024 لبنان تاريخ دون عبر" ويتضمن سرداً لأهم الاحداث التي حصلت في خلال هذه السنوات، مع الخلاصات والعبر من تلك النزاعات، ويشكل مسودة اولى لمشروع توحيد سرديات المكونات اللبنانية في سردية وطنية جامعة.

ثم اجتمعت كرامي مع النائب نيكولا صحناوي ، الذي قدم إليها نسخة من كتابه الصادر حديثا " لبنان قلب الله " الذي يضم روايات واساطير من العصور القديمة والوسطى ، واهمية التاريخ في تعزيز الذاكرة الجماعية والتعلق بالوطن عبر معرفة شخصياته العالمية .كما كان عرض لأهمية وضع المرسوم التطبيقي لقانون تعليم البرمجة في المدارس .

واستقبلت كذلك النائب السابق طلال المرعبي وتناول البحث حاجات المدارس في منطقة عكار وسبل تلبيتها .

 
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