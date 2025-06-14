سلوم: لا خوف على الدواء وهنالك مخزون كبير والاستيراد والتصنيع كالمعتاد

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أكّد نقيب صيادلة الدكتور ، أنّه " على الدواء، وهنالك مخزون كبير، والاستيراد والتصنيع كالمعتاد".وأضاف: "في حال اتّخذت الامور منحى آخر ، ستنسّق خطّة طوارىء مع نقابتي المصانع والمستوردين تحت اشراف وزارة الصحّة منعاً لاي انقطاع دوائي".