سيناريو مطروح.. هل ستُفتح جبهة لبنان؟

أبدت مصادر معنية بالشأن العسكري مخاوف من إمكانية توسيع هجماتها ضدّ وغزة، رداً على القصف الذي طالها، وبالتالي تعميق في 3 مناطق: ، لبنان وغزة.

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وتحدثت المصادر عن أنَّ اللحظات "حاسمة" جداً لاسيما وسط ما يُحكى عن تعزيز إسرائيل لحشود عسكرية عند الحدود مع لبنان.

واستبعدت المصادر أن يكون سيناريو الهجمات المكثفة على هو مقدّمة لعملية مُسبقة جرى إعدادها لمهاجمة إسرائيل من أكثر من منطقة، وتابعت: "هذا السيناريو كان مطروحاً وتمت الإشارة له لكنه ليس منطقياً بالدرجة الكافية لاسيما أن في لبنان يلتزم الصمت العسكريّ بينما حركة في غزة مُنهكة قيادياً وميدانياً رغم أنها مستمرة بالقتال".