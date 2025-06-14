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لبنان

سيناريو مطروح.. هل ستُفتح جبهة لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 03:15
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أبدت مصادر معنية بالشأن العسكري مخاوف من إمكانية توسيع إسرائيل هجماتها ضدّ لبنان وغزة، رداً على القصف الإيراني الذي طالها، وبالتالي تعميق الجبهة في 3 مناطق: إيران، لبنان وغزة.
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وتحدثت المصادر عن أنَّ اللحظات "حاسمة" جداً لاسيما وسط ما يُحكى عن تعزيز إسرائيل لحشود عسكرية عند الحدود مع لبنان.
 
واستبعدت المصادر أن يكون سيناريو الهجمات الإيرانية المكثفة على تل أبيب هو مقدّمة لعملية مُسبقة جرى إعدادها لمهاجمة إسرائيل من أكثر من منطقة، وتابعت: "هذا السيناريو كان مطروحاً وتمت الإشارة له لكنه ليس منطقياً بالدرجة الكافية لاسيما أن حزب الله في لبنان يلتزم الصمت العسكريّ بينما حركة حماس في غزة مُنهكة قيادياً وميدانياً رغم أنها مستمرة بالقتال".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

خاص

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