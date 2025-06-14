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لبنان

بعد إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية.. هذا ما أعلنته الـ MEA

Lebanon 24
14-06-2025 | 03:34
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط انه عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، سيتم استئناف تشغيل كل رحلاتها المغادرة من بيروت والمجدولة بعد الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، السبت 14 حزيران2025 والتي ستعود بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت.
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