بعد إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية.. هذا ما أعلنته الـ MEA

أعلنت انه عطفاً على إعادة فتح الأجواء أمام الملاحة الجوية، سيتم استئناف تشغيل كل رحلاتها المغادرة من والمجدولة بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم، السبت 14 حزيران2025 والتي ستعود بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت.

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