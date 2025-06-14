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لبنان

مرقص: الانتماء المدرسي قوة دفع لكل مواطن

Lebanon 24
14-06-2025 | 03:42
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أقامت رابطة قدامى مدرسة نوتردام - فرير فرن الشباك حفل عشائها السنوي في المعاملتين، برعاية الزائر الإقليمي لمدارس الفرير في منطقة الشرق الأدنى الأخ حبيب زريبي ، في حضور وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص، رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار المهندس فرنسوا زعتر، مدير مدرسة نوتردام أنطوان مدور، رؤساء مدارس الفرير في كل لبنان، رؤساء رابطات وممثلي أندية وجمعيات أهلية،وخريجي وأعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة.
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إستهل الحفل بالنشيد الوطني وكلمة ترحيبية لرئيس رابطة القدامى المهندس بيار خوري، بعدها ألقى مدير المدرسة أنطوان مدور كلمة تحدث فيها عن "رابطة قدامى مدرسة نوتردام فرن الشباك التي تشكل عنوانا كبيرا للصداقة وروح العائلة بين جميع اعضائها من مختلف الفئات الاجتماعية"، وشكرهم على ما يقدمونه للمدرسة "حيث يشكلون القلب النابض لها بنشاطهم التربوي والثقافي والاجتماعي والصحي إضافة إلى ثباتهم بحب المدرسة ووفائهم ودعمهم للطلاب والأهالي".

مرقص

ثم تحدث الوزير مرقص، وقال: "أينما كنتم تشعرون كم تحملون في ثناياكم مخزونا تربويا وتعليميا وثقافيا وايمانيا، وتحديدا اذا كنتم في مدرسة الفرير نوتردام فرن الشباك، فهذا المخزون يعيش معي دائما، وهذه هي قوتنا لأن كلا منا يحمل في شخصه قوة دفع كبيرة جداً منحته إياها المدرسة، لا تفسير لها أمام الصعوبات والتحديات التي نواجهها. وكل من عاش معي في المدرسة والكشافة يدرك ما أعنيه في ضوء ما عانينا من صعوبات وتحديات في حياتنا المدرسية والجامعية، وسبب هذه القوة هو انتماؤنا إلى هذه المدرسة".

وختم مستعيدا "الذكريات الجميلة التي تترك بصمتها الى أبد الآبدين".

بعدها كانت كلمة الأخ زريبي الذي شكر للرابطة هذا اللقاء، وهنأها على "نشاطاتها رغم الأزمات والحروب"، متمنيا ان "يكون لجميع الروابط في المدارس الأخرى نشاطات تضامنية وخيرية تحت شعار قلب مع المهمشين".
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