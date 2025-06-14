ضباب كثيف غدا وانخفاض درجات الحرارة.. اليكم تفاصيل طقس نهاية الاسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم الى غائم جزئيا وضباب كثيف بدء من ارتفاعات منخفضة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة فتسوء معها الرؤية أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال وجنوب البلاد.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا ورطبة تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي المناطق الداخلية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و30، بين 20 و29، وزحلة بين 16و 32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معها الرؤية أحيانا، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي المناطق الداخلية بينما تكون ضمن المعدلات على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة فتسوء معها الرؤية أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال وجنوب البلاد.الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، وعودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع بشكل بسيط على الجبال بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل.الثلاثاء: قليل الغيوم وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ويزيد معها الشعور بالحر على الرغم من استقرار درجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 20 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 28 درجة، في الداخل من 17 إلى 34 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و90 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م.- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.- ساعة : 05,26 ساعة غروب الشمس: 19,50