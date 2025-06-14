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لبنان

"الميدل ايست" تُعلن إعادة ادراج رحلة ME263/264 من اسطنبول واليها

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:26
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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط اعادة ادراج رحلتها ME263/264 من اسطنبول وإليها اليوم.
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