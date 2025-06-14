إرسلان: نؤكّد إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الإسرائيلي الآثم على إيران

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"في ظلّ التطوّرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما حصل من عدوان إسرائيلي سافر على الجمهورية الإسلامية ، نؤكّد إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الآثم، الذي لا يُشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية، بل يعدّ حلقة جديدة من حلقات الإرهاب المنظّم الذي تمارسه " "، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.



إنّ ما أقدمت عليه "إسرائيل" لا يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل يستهدف محورًا كاملًا من الاستقرار، ويعرقل كل الجهود الدولية المبذولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة في المنطقة. صدر عن رئيس اللبناني البيان التالي:"في ظلّ التطوّرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما حصل من عدوان إسرائيلي سافر على الجمهورية الإسلامية ، نؤكّد إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الآثم، الذي لا يُشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية، بل يعدّ حلقة جديدة من حلقات الإرهاب المنظّم الذي تمارسه " "، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.إنّ ما أقدمت عليه "إسرائيل" لا يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل يستهدف محورًا كاملًا من الاستقرار، ويعرقل كل الجهود الدولية المبذولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة في المنطقة.

ونرى في الردّ مساء أمس رسالة واضحة وصارمة بأنّ زمن الاستباحة قد ولّى، وأنّ الكيان الغاصب لم يعد قادراً على مواصلة اعتداءاته من دون مواجهة أو ردع.



ختامًا، نتقدّم بأحرّ التعازي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا، بسقوط عدد من المدنيين والعسكريين، سائلين الله الشفاء العاجل للجرحى".