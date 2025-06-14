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لبنان

لماذا لم تٌقحم إيران "حزب الله" في الحرب مع إسرائيل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2025 | 09:36
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أوضح خبير عسكريّ لـ"لبنان 24"، أنّ "حزب الله" لم يردّ على الهجمات الإسرائيليّة التي تستهدف إيران منذ يوم أمس، لأنّ إيران ترفض حاليّاً إقحام أيّ فصيل موالٍ لها في الحرب مع إسرائيل، وتُريد إثبات قوّتها في المنطقة، لتُحافظ على مكانتها وعلى شروطها في المُفاوضات النوويّة".
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وأكّد أنّ "الحرب انتقلت الآن إلى الأراضي الإيرانيّة مباشرة، وطهران كانت تتحكّم بها منذ 7 تشرين الأوّل 2023 من سوريا والعراق ولبنان واليمن وغزة، بينما في الوقت الراهن، فإنّ هدفها أنّ تُرسل رسائل إلى دول المنطقة وإلى أوروبا وأميركا، أنّها ليست بحاجة إلى أذرعها للدفاع عن نفسها، وأنّها قويّة كفاية لمُواجهة إسرائيل".
في المقابل، لفت الخبير العسكريّ إلى أنّه "إذا لم تنجح الحلول الإيرانيّة في ردع إسرائيل، فإنّها من دون شكّ قد تلجأ من جديد إلى "حزب الله" في لبنان، والحوثيين في اليمن".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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