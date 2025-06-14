الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

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صدر عن – البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في منطقة حَوش الأمراء - ، وأوقفت المواطنَين (م.ع.) و(ف.ج.)، المطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.كما أوقفت وحدات من الجيش 3 أشخاص وفقًا لما يلي:- توقيف المواطن (ح.ع.) في منطقة – بجرم التهريب، وضبط كمية من المخدرات في حوزته.- توقيف المواطن (ا.ش.) في منطقة المصنع الحدودية، بجرم تهريب مادة البنزين إلى الأراضي .- توقيف السوري (م.م.) في منطقة مشاريع القاع – لإقدامه على مراقبة دورية للجيش وتصويرها".