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لبنان
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
Lebanon 24
14-06-2025
|
10:47
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صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها
المؤسسة العسكرية
في مختلف المناطق، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من
مديرية المخابرات
منازل مطلوبين في منطقة حَوش الأمراء -
زحلة
، وأوقفت المواطنَين (م.ع.) و(ف.ج.)، المطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.
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كما أوقفت وحدات من الجيش 3 أشخاص وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطن (ح.ع.) في منطقة
وادي الدب
–
عرسال
بجرم التهريب، وضبط كمية من المخدرات في حوزته.
- توقيف المواطن (ا.ش.) في منطقة المصنع الحدودية، بجرم تهريب مادة البنزين إلى الأراضي
السورية
.
- توقيف السوري (م.م.) في منطقة مشاريع القاع –
بعلبك
لإقدامه على مراقبة دورية للجيش وتصويرها".
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