صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟

نشرت صحيفة " " صورة أظهرت لمرفأ عقب الانفجار الذي هزّه يوم 4 آب 2020، ونسبت المشهد إلى ما قالت إنه "هجوم إسرائيلي على منطقة ".

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وجاءت هذه الصورة مرفقة بتحديثات مباشرة تنشرها الصحيفة للهجمات الإسرائيلية ضد اليوم السبت.

وزعمت الصحيفة في متن تغطيتها إنه بعد مرور أكثر من 24 ساعة على بدء العملية العسكرية ضدّ إيران، تم على 150 هدفاً وأكثر من 450 عنصراً وأكثر من 20 قائداً عسكرياً للنظام .

كذلك، قالت الصحيفة إن سلاح الجو نفذ هجوماً على الموقع في أصفهان وألحق به أضراراً.

**الصورة التي نشرتها معاريف لمرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب 2020**