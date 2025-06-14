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لبنان

صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 11:48
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نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية صورة أظهرت لمرفأ بيروت عقب الانفجار الذي هزّه يوم 4 آب 2020، ونسبت المشهد إلى ما قالت إنه "هجوم إسرائيلي على منطقة شيراز الإيرانية".
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وجاءت هذه الصورة مرفقة بتحديثات مباشرة تنشرها الصحيفة للهجمات الإسرائيلية ضد إيران اليوم السبت.
 
 
وزعمت الصحيفة في متن تغطيتها إنه بعد مرور أكثر من 24 ساعة على بدء العملية العسكرية ضدّ إيران، تم القضاء على 150 هدفاً وأكثر من 450 عنصراً وأكثر من 20 قائداً عسكرياً للنظام الإيراني.
 
 
كذلك، قالت الصحيفة إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوماً على الموقع النووي في أصفهان وألحق به أضراراً.
 
 
**الصورة التي نشرتها معاريف لمرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب 2020**
 
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