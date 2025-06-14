"غموض" يلف موقف "حزب الله" بعد ضربة إيران.. ماذا تقول المعلومات عن أجوائه؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مطلعة على موقف " " قوله إنَّ "الأخير يتعمّد الغموض في موقفه من الرد على الهجوم الذي يطال ".

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وذكرت القناة أنَّ الحزب لم ينفِ ولم يؤكد ما نقلته وكالة " " بالأمس عن مصدرٍ في "حزب الله" قوله إن الأخير لن يرد على الضربات على إيران.

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية عبر "الجديد" إنَّ "الحرب لن تنتهي بلا غالب ومغلوب بعد دخول المباشر".