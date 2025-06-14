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لبنان

"غموض" يلف موقف "حزب الله" بعد ضربة إيران.. ماذا تقول المعلومات عن أجوائه؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 14:41
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" قوله إنَّ "الأخير يتعمّد الغموض في موقفه من الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي يطال إيران".
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وذكرت القناة أنَّ الحزب لم ينفِ ولم يؤكد ما نقلته وكالة "رويترز" بالأمس عن مصدرٍ في "حزب الله" قوله إن الأخير لن يرد على الضربات الإسرائيلية على إيران.
 
من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية عبر "الجديد" إنَّ "الحرب لن تنتهي بلا غالب ومغلوب بعد دخول واشنطن المباشر".
 
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