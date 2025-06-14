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لبنان

وزير الإعلام: لبنان متمسك بسياسة النأي بالنفس عن الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

Lebanon 24
14-06-2025 | 14:50
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قال وزير الإعلام بول مرقص، اليوم السبت، إنَّ الحكومة اللبنانية بحثت كل السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية على إيران.
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وفي حديث عبر قناة "الجزيرة"، أكد مرقص أنَّ الحكومة اللبنانية حريصة على سياسة النأي بالنفس لتحقيق الاستقرار وعدم امتداد تداعيات الإسرائيلي - إيراني إلى لبنان
 
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