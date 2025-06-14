وزير الإعلام: لبنان متمسك بسياسة النأي بالنفس عن الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

قال ، اليوم السبت، إنَّ بحثت كل السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الاعتداءات على .

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وفي حديث عبر قناة " "، أكد أنَّ الحكومة حريصة على سياسة النأي بالنفس لتحقيق الاستقرار وعدم امتداد تداعيات - إيراني إلى .