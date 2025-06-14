في بيروت.. وقفة لأهالي عناصر قوى الأمن تركوا الخدمة بسبب الأزمة ولم يجرِ تسريحهم

نظَم أهالي عناصر قوى الامن الداخلي تاركي الخدمة بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية منذ العام 2019، وقفةً في في لحث الحكومة ومجلس النواب على اقرار مشروع قانون التسريح المقدم من النائب .

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ورفع المشاركون لافتات تعبر عن المعاناة التي تعيشها عائلات العسكريين الذين ينتظرون أبناءهم لايجاد مورد رزق جديد لهم بالوسائل الطبيعية والقانونية، لاسيما أن عدداً منهم غادروا البلاد بأذونات سفر قانونية ولم يتمكنوا من العودة منذ اكثر من اربع سنوات، وهم يترقبون إقرار الحل الذي يَعمل عليه والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله في الحكومة وعبر السبل التشريعية في مجلس النواب.

ولفت أهالي العسكريين الى أنهم يأملون بتسريع إقرار مشروع قانون تسريح ابنائهم أسوةً بنظرائهم في الأجهزة الامنية والعسكرية الاخرى التي عالجت قضية أفرادها بتدبير داخلي.