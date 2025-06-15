تصعيد متبادل بين إيران وإسرائيل يطال المرافق الحيوية: معركة كسر الإرادات تشتدّ

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من الجانب ، يبدو أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على ضرب بُنى تحتية تؤثر مباشرة على حياة الإيرانيين اليومية، مثل محطات الكهرباء وخطوط إمداد الوقود، في محاولة واضحة لتقليب الرأي ضد النظام. فخلق أزمات داخلية خانقة، من نوع الانقطاع في الكهرباء أو نقص الوقود، يُعدّ ورقة ضغط حساسة لإضعاف ودفعها باتجاه الاعتراض أو حتى التمرد على القيادة السياسية والعسكرية.في المقابل، تردّ بنفس المنطق، إذ باتت تُركّز على ضرب أهداف إسرائيلية ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمدنيين، من أجل رفع الثمن على الداخل الإسرائيلي وإجبار حكومة على التراجع أو الذهاب نحو وقف إطلاق نار مشروط. إيران تدرك جيدًا أن الداخلية ، خصوصًا في ظل الأزمات السياسية والانقسامات، ليست بمنأى عن التأثير، وأن الضغط على هذه الجبهة قد يُحدث تصدعات في القرار الإسرائيلي نفسه.لكن هذا المستوى من التصعيد يحمل في طيّاته مخاطراً كبرى. فالانتقال من حرب محدودة ومضبوطة إلى استهداف شامل للبنية التحتية قد يفتح الباب أمام معركة مفتوحة، تتدحرج بسرعة نحو حرب إقليمية واسعة. فالمعادلة لم تعد مجرد رد ورد مضاد، بل معركة إرادات يُراد لها أن تُحسم عبر استنزاف الداخل.يبقى السؤال: من يصرخ أولاً؟ لكن في ظل هذا المسار التصعيدي، قد يكون الصراخ جماعياً، وقد لا يبقى أحد في منأى عن نار المواجهة.