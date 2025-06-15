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لبنان

الشعور بالحرّ سيزداد... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
15-06-2025 | 07:21
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل كما ستمر تكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع ورؤية سيئة.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا ورطبة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي المناطق الداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29،  وزحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا ونسبة رطوبة مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد، كما يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع مما يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل كما ستمر تكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة الارتفاع ورؤية سيئة.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا و نسبة رطوبة مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا ونسبة رطوبة مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث يزيد الشعور بالحر واستمرارظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 25 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:     بين: 70 و90 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1011 HPA                         أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27                         ساعة غروب الشمس: 19,51
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