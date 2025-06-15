Advertisement

لبنان

بشأن اللبنانيين العالقين في مصر... هذا ما أعلنه "الطيران المدني"!

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:07
A-
A+

Doc-P-1376185-638856006303351802.jpg
Doc-P-1376185-638856006303351802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اصدرت المديرية العامة للطيران المدني بيانا جاء فيه: 
Advertisement

" بناء على توجيهات معالي وزير الأشغال العامة والنقل قامت المديرية العامة للطيران المدني بمتابعة موضوع اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ مع الشركة المعنية والوكيل السياحي في لبنان، حيث قامت الشركة بتقديم طلب فوري إلى المديرية للموافقة على نقل المواطنين اللبنانيين عبر شركة طيران رومانية، ووضع جدول زمني لنقلهم إلى لبنان، إبتداء من صباح الغد، وقد أعطيت الموافقات المبدئية اللازمة والطلب من الشركة المباشرة بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقلهم إلى لبنان في أقرب وقت ممكن".
مواضيع ذات صلة
مدير سلطة الطيران المدني الإسرائيلية: سنحتاج إلى أسابيع لإعادة جميع الإسرائيليين العالقين في الخارج
lebanon 24
15/06/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن اللبنانيين العالقين في الخارج.. بيانٌ من "الخارجية"
lebanon 24
15/06/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران المدني الباكستانية تعلن إعادة فتح مطاري إسلام آباد ولاهور
lebanon 24
15/06/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الطيران المدني لـ"الجديد": طيران MEA يعمل بشكل طبيعي
lebanon 24
15/06/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-06-15
09:14 | 2025-06-15
09:12 | 2025-06-15
09:00 | 2025-06-15
08:56 | 2025-06-15
08:49 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24