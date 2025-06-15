بشأن اللبنانيين العالقين في مصر... هذا ما أعلنه "الطيران المدني"!

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اصدرت بيانا جاء فيه:" بناء على توجيهات معالي وزير الأشغال العامة والنقل قامت المديرية بمتابعة موضوع اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ مع الشركة المعنية والوكيل السياحي في ، حيث قامت الشركة بتقديم طلب فوري إلى المديرية للموافقة على نقل المواطنين اللبنانيين عبر شركة طيران رومانية، ووضع جدول زمني لنقلهم إلى لبنان، إبتداء من صباح ، وقد أعطيت الموافقات المبدئية اللازمة والطلب من الشركة المباشرة بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقلهم إلى لبنان في أقرب وقت ممكن".