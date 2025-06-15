عن وضع رحلات الطيران في مطار بيروت... هذا ما أكّده جابر

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وأوضح أن شركة "الخطوط الجوية " تسيّر بين رحلتين إلى ثلاث يومياً إلى بيروت، في حين ألغت "طيران " رحلاتها، بينما تواصل "الاتحاد للطيران" رحلاتها بشكل طبيعي. وأشار إلى أن الحال مماثل بالنسبة إلى "الخطوط الجوية " و"العربية للطيران".وأكد جابر أن "انتظام حركة الطيران من وإلى يبقى مرتبطاً بتطور الأوضاع في البلاد والمنطقة" =.