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لبنان

عن وضع رحلات الطيران في مطار بيروت... هذا ما أكّده جابر

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:14
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أعلن المدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر أن عدداً من شركات الطيران تعتمد حالياً على نظام الرحلات حسب الطلب إلى مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، بدلاً من الالتزام بالجداول المعتادة.
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وأوضح أن شركة "الخطوط الجوية القطرية" تسيّر بين رحلتين إلى ثلاث يومياً إلى بيروت، في حين ألغت "طيران الإمارات" رحلاتها، بينما تواصل "الاتحاد للطيران" رحلاتها بشكل طبيعي. وأشار إلى أن الحال مماثل بالنسبة إلى "الخطوط الجوية الكويتية" و"العربية للطيران".


وأكد جابر أن "انتظام حركة الطيران من وإلى المطار يبقى مرتبطاً بتطور الأوضاع في البلاد والمنطقة" =.
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