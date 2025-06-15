28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن وضع رحلات الطيران في مطار بيروت... هذا ما أكّده جابر
Lebanon 24
15-06-2025
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المدير العام
للطيران المدني المهندس أمين جابر أن عدداً من شركات الطيران تعتمد حالياً على نظام الرحلات حسب الطلب إلى
مطار رفيق الحريري الدولي
–
بيروت
، بدلاً من الالتزام بالجداول المعتادة.
Advertisement
وأوضح أن شركة "الخطوط الجوية
القطرية
" تسيّر بين رحلتين إلى ثلاث يومياً إلى بيروت، في حين ألغت "طيران
الإمارات
" رحلاتها، بينما تواصل "الاتحاد للطيران" رحلاتها بشكل طبيعي. وأشار إلى أن الحال مماثل بالنسبة إلى "الخطوط الجوية
الكويتية
" و"العربية للطيران".
وأكد جابر أن "انتظام حركة الطيران من وإلى
المطار
يبقى مرتبطاً بتطور الأوضاع في البلاد والمنطقة" =.
مواضيع ذات صلة
مدير الطيران المدني لـ"الجديد": شركات عدة ألغت رحلاتها الى بيروت لكن لا قرار بإقفال مطار رفيق الحريري الدولي
Lebanon 24
مدير الطيران المدني لـ"الجديد": شركات عدة ألغت رحلاتها الى بيروت لكن لا قرار بإقفال مطار رفيق الحريري الدولي
15/06/2025 17:14:25
15/06/2025 17:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مطار بيروت الدولي: نعمل بشكل طبيعي ونتوقع أن تلغي الشركات الأجنبية رحلاتها تباعاً (الحدث)
Lebanon 24
رئيس مطار بيروت الدولي: نعمل بشكل طبيعي ونتوقع أن تلغي الشركات الأجنبية رحلاتها تباعاً (الحدث)
15/06/2025 17:14:25
15/06/2025 17:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطة الطيران المدني بالسودان: تعليق الرحلات الجوية بمطار بورتسودان حتى الخامسة مساء بعد استهدافه بمسيّرة
Lebanon 24
سلطة الطيران المدني بالسودان: تعليق الرحلات الجوية بمطار بورتسودان حتى الخامسة مساء بعد استهدافه بمسيّرة
15/06/2025 17:14:25
15/06/2025 17:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: شركة دلتا الأميركية للطيران تلغي رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب
Lebanon 24
رويترز: شركة دلتا الأميركية للطيران تلغي رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب
15/06/2025 17:14:25
15/06/2025 17:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
09:30 | 2025-06-15
15/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاف: أميركا لا تريد الذهاب الى حرب شاملة
Lebanon 24
سكاف: أميركا لا تريد الذهاب الى حرب شاملة
09:12 | 2025-06-15
15/06/2025 09:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن اللبنانيين العالقين في مصر... هذا ما أعلنه "الطيران المدني"!
Lebanon 24
بشأن اللبنانيين العالقين في مصر... هذا ما أعلنه "الطيران المدني"!
09:07 | 2025-06-15
15/06/2025 09:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى متى سيبقى لبنان محيَّدًا عن صراع "الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق 3"؟
Lebanon 24
إلى متى سيبقى لبنان محيَّدًا عن صراع "الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق 3"؟
09:00 | 2025-06-15
15/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يتحدث عن تهديد يواجه "نهر الجوز"!
Lebanon 24
عبد المسيح يتحدث عن تهديد يواجه "نهر الجوز"!
08:56 | 2025-06-15
15/06/2025 08:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عارضة أزياء عربية على خطى العالمية.. من هي؟
Lebanon 24
عارضة أزياء عربية على خطى العالمية.. من هي؟
15:13 | 2025-06-14
14/06/2025 03:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
Lebanon 24
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
11:01 | 2025-06-14
14/06/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
03:50 | 2025-06-15
15/06/2025 03:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ناقلة "فيول الكهرباء".. بيانٌ من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن ناقلة "فيول الكهرباء".. بيانٌ من وزارة الطاقة
13:14 | 2025-06-14
14/06/2025 01:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2025-06-15
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
09:12 | 2025-06-15
سكاف: أميركا لا تريد الذهاب الى حرب شاملة
09:07 | 2025-06-15
بشأن اللبنانيين العالقين في مصر... هذا ما أعلنه "الطيران المدني"!
09:00 | 2025-06-15
إلى متى سيبقى لبنان محيَّدًا عن صراع "الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق 3"؟
08:56 | 2025-06-15
عبد المسيح يتحدث عن تهديد يواجه "نهر الجوز"!
08:49 | 2025-06-15
عن الحرب بين إيران وإسرائيل... هذا ما أعلنه نائب "حزب الله"!
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 17:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 17:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 17:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24