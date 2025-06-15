بين طرابلس وبعلبك.. توقيفات وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

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أعلنت أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، نفَّذَت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من عملية دهم في منطقة الشراونة - ، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) و(ي.ح.) والسوري (خ.م.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرائم: إطلاق النار، الاتجار بالمخدرات، الخطف، السرقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى كمية من المخدرات.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضّم والفرز – المواطن (ح.ح.) المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.