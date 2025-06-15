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لبنان
بين طرابلس وبعلبك.. توقيفات وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
Lebanon 24
15-06-2025
|
11:23
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أعلنت
قيادة الجيش
أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها
المؤسسة العسكرية
في مختلف المناطق، نفَّذَت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من
مديرية المخابرات
عملية دهم في منطقة الشراونة -
بعلبك
، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) و(ي.ح.) والسوري (خ.م.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرائم: إطلاق النار، الاتجار بالمخدرات، الخطف، السرقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
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كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضّم والفرز –
طرابلس
المواطن (ح.ح.) المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
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