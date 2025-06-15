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لبنان

وزير الصناعة عزّى بكارلوس العظم: صناعي كبير رحل

Lebanon 24
15-06-2025 | 11:54
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قدّم وزير الصناعة جو عيسى الخوري، اليوم الأحد، تعازيه إلى عائلة الراحل كارلوس العظم الذي شغل رئاسة نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة في لبنان لسنوات طويلة.
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وقال الخوري: "كان لي شرف اللقاء به في وزارة الصناعة في وقت ليس ببعيد. رجل مسؤول بكلّ ما في الكلمة من معنى. متمكّن من حاجات القطاع وسعى لاحرازه نقلة نوعيّة ودعمه وتطويره.

صناعي كبير رحل. الرحمة لنفسه والعزاء لعائلته وأهله وأصدقائه ومحبّيه الصناعيّين وبخاصة ابن شقيقته النائب رازي الحاج" .
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