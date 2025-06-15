وزير الصناعة عزّى بكارلوس العظم: صناعي كبير رحل

قدّم ، اليوم الأحد، تعازيه إلى عائلة الراحل كارلوس العظم الذي شغل رئاسة نقابة منتجي والخمور والمشروبات الروحيّة في لسنوات طويلة.

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وقال : "كان لي شرف اللقاء به في في وقت ليس ببعيد. رجل مسؤول بكلّ ما في الكلمة من معنى. متمكّن من حاجات القطاع وسعى لاحرازه نقلة نوعيّة ودعمه وتطويره.



صناعي كبير رحل. لنفسه والعزاء لعائلته وأهله وأصدقائه ومحبّيه الصناعيّين وبخاصة ابن شقيقته النائب " .