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لبنان
مساء اليوم.. هذا ما حصل عند الحدود بين لبنان واسرائيل
Lebanon 24
15-06-2025
|
15:46
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نفذ العدو
الإسرائيلي
، مساء اليوم الأحد، عملية تمشيط بالاسلحة الثقيلة في منطقة رأس
الناقورة
.
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كذلك، استهدف اطراف بلدة
عيتا الشعب
لجهة حرش الراهب بعدد من قذائف الهاون.
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