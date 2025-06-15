Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. هذا ما حصل عند الحدود بين لبنان واسرائيل

Lebanon 24
15-06-2025 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1376401-638856246538672218.jpg
Doc-P-1376401-638856246538672218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عملية تمشيط بالاسلحة الثقيلة في منطقة رأس الناقورة.
Advertisement

كذلك، استهدف اطراف بلدة عيتا الشعب لجهة حرش الراهب بعدد من قذائف الهاون.
مواضيع ذات صلة
هوكستين: ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل "في متناول اليد"
lebanon 24
16/06/2025 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عند حدود لبنان.. هذا ما تفعله إسرائيل الآن
lebanon 24
16/06/2025 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل إسرائيليّ داخل لبنان.. هذا ما حصل عند الحدود
lebanon 24
16/06/2025 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما فعله الجيش عند الحدود
lebanon 24
16/06/2025 01:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-06-15
15:00 | 2025-06-15
14:05 | 2025-06-15
14:00 | 2025-06-15
13:52 | 2025-06-15
13:06 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24