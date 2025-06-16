تسارع وتيرة تسليم سلاح "الحزب" جنوب الليطاني

قال مصدر أمني مواكب لعمل المشرفة على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب وعلى عمل الجيش واليونيفيل جنوب إن وتيرة تسليم سلاح " " في هذه المنطقة للجيش تصاعدت بشكلٍ ملحوظ، وذلك بعد الإعتداء الكبير والأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، وبعد الإشكالات المتكررة في الأيام الماضية بين اليونيفيل و "الاهالي" في مختلف القرى والبلدات الجنوبية.

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وقال المصدر إنَّ "كميات كبيرة من الآليات العسكرية التابعة لحزب الله سُلّمت للجيش في الأيام القليلة الماضية"، معتبراً أنه "لو كانت الوتيرة على هذا النحو منذ أشهر لكانت أصبحت منزوعة السلاح منذ أشهر".

المصدر أكد أنَّ "القوى العسكرية والأمنية حاضرة لتولي موضوع السلاح شمال الليطاني عندما يأتي القرار السياسي الحاسم".