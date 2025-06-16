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لبنان

تسارع وتيرة تسليم سلاح "الحزب" جنوب الليطاني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2025 | 01:15
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قال مصدر أمني مواكب لعمل اللجنة الأمنية المشرفة على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب وعلى عمل الجيش واليونيفيل جنوب الليطاني إن وتيرة تسليم سلاح "حزب الله" في هذه المنطقة للجيش تصاعدت بشكلٍ ملحوظ، وذلك بعد الإعتداء الإسرائيلي الكبير والأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، وبعد الإشكالات المتكررة في الأيام الماضية بين اليونيفيل و "الاهالي" في مختلف القرى والبلدات الجنوبية.
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وقال المصدر إنَّ "كميات كبيرة من الآليات العسكرية التابعة لحزب الله سُلّمت للجيش في الأيام القليلة الماضية"، معتبراً أنه "لو كانت الوتيرة على هذا النحو  منذ أشهر لكانت منطقة جنوب الليطاني أصبحت منزوعة السلاح منذ أشهر".
 
المصدر أكد أنَّ "القوى العسكرية والأمنية حاضرة لتولي موضوع السلاح شمال الليطاني عندما يأتي القرار السياسي الحاسم".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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