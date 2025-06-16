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لبنان

أمرٌ وارد.. هذا ما قد تفعله إسرائيل ضد لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2025 | 02:15
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لا تستبعد أوساط سياسيَّة أن تُبادر إسرائيل إلى اختلاق ضربات جوية واغتيالات جديدة ضد لبنان في ظلّ الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وذلك لإثبات "وجودها" أقله على الصعيد الأمني ضد "حزب الله".
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وترى المصادر أنَّ إسرائيل قد تمارس ضغطاً داخل لبنان للقول إنها قادرة على التحرك ضمن أكثر من جبهة، علماً أن المعركة ضد إيران تشكل حالياً أقسى جبهة تواجهها إسرائيل في الوقت الحاضر.
 
وعليه، فإن المصادر تقول إن الخطر ضد لبنان ما زال قائماً حتى وإن لم يتحرّك "حزب الله" لمؤازرة إيران عسكرياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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