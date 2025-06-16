أمرٌ وارد.. هذا ما قد تفعله إسرائيل ضد لبنان

لا تستبعد أوساط سياسيَّة أن تُبادر إلى اختلاق ضربات جوية واغتيالات جديدة ضد في ظلّ الحرب - ، وذلك لإثبات "وجودها" أقله على الصعيد الأمني ضد " ".

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وترى المصادر أنَّ إسرائيل قد تمارس ضغطاً داخل لبنان للقول إنها قادرة على التحرك ضمن أكثر من جبهة، علماً أن المعركة ضد تشكل حالياً أقسى جبهة تواجهها إسرائيل في الوقت الحاضر.

وعليه، فإن المصادر تقول إن الخطر ضد لبنان ما زال قائماً حتى وإن لم يتحرّك "حزب الله" لمؤازرة إيران عسكرياً.