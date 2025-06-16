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لبنان

الطائرات انطلقت.. بدء عملية إعادة اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ إلى بيروت

Lebanon 24
16-06-2025 | 01:43
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بدأت عملية إعادة اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ إلى بيروت، والذين يزيد عددهم عن 650 لبنانياً، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
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وانطلقت الطائرة الأولى صباح اليوم وعلى متنها 180 لبنانيّاً، على أن تتبعها اليوم أيضاً طائرتان تنقلان أعداداً مماثلة ضمن خطة أعدها وزير الأشغال العامة فايز رسامني والمديريّة العامة للطيران المدني.
 
 
 
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