الطائرات انطلقت.. بدء عملية إعادة اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ إلى بيروت

بدأت عملية إعادة اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ إلى ، والذين يزيد عددهم عن 650 لبنانياً، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .

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وانطلقت الطائرة الأولى وعلى متنها 180 لبنانيّاً، على أن تتبعها اليوم أيضاً طائرتان تنقلان أعداداً مماثلة ضمن خطة أعدها وزير الأشغال العامة والمديريّة .