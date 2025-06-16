من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة

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مرة جديدة يبدع الطلاب اللبنانيون في الخارج، ويثبتون مرة جديدة أنهم الرقم الصعب في المعادلة العلمية العالمية.من الى الاميركية تمكن الشاب اللبناني، جو ، خريج عام 2021، من ثانوية للراهبات الأنطونيات، من تحقيق إنجاز لافت في الولايات المتحدة من خلال مشاركته في مسابقة "Washington Media Scholars"، التي تُعد من أبرز المنافسات الأكاديمية في مجال الإعلام والتواصل على مستوى البلاد.وقد تأهّل جو إلى المرحلة النهائية من المسابقة، وهو إنجاز نادر ومشرّف، أدى إلى تسليط الضوء عليه في واحدة من أهم الصحف الأميركية، The Washington Post، التي خصصت مساحة لتغطية مشاركته.كما شارك جو في محادثات رسمية تناولت حلولًا لأزمة الطاقة في ولاية ، إلى جانب لقاءات جمعته بعدد من أبرز مذيعي الأميركية مثل Fox News، NBC، وCNN، مما يعكس حضوره الفعّال في ميادين والإعلام.هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الشباب اللبناني المبدع في الانتشار، ويعكس صورة مشرقة لمدينة زحلة التي لطالما كانت منبعًا للتميّز العلمي والثقافي.