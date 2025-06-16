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لبنان

سرَقَ أموال الجباية وتوارى عن الأنظار.. اليكم ما جرى في صيدا

Lebanon 24
16-06-2025 | 03:09
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وردت شكوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام المدعو: ح. ف. (مواليد عام 2002، لبناني) على سرقة واختلاس أموال الجباية العائدة لشركة كهرباء لبنان، وتواريه عن الأنظار.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان وجوده في صيدا- محلّة الأوّلي، وتوقيفه بكمين مُحكم.

بالتّحقيق معه، صرّح أنه كان يعمل بصفة “جابي كهرباء” لدى شركة كهرباء لبنان، وأنّه أقدم على سرقة أموال الجباية، وفرّ هاربًا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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