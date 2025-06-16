سرَقَ أموال الجباية وتوارى عن الأنظار.. اليكم ما جرى في صيدا

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وردت شكوى إلى مفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام المدعو: ح. ف. (مواليد عام 2002، لبناني) على سرقة واختلاس أموال الجباية العائدة لشركة ، وتواريه عن الأنظار.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان وجوده في محلّة الأوّلي، وتوقيفه بكمين مُحكم.بالتّحقيق معه، صرّح أنه كان يعمل بصفة “جابي كهرباء” لدى ، وأنّه أقدم على سرقة أموال الجباية، وفرّ هاربًا.أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.