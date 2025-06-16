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لبنان

هل يكفي مخزون المواد الغذائيّة في لبنان؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:16
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طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، المواطنين اللبنانيين، ودعاهم الى عدم القلق والإقبال على شراء المواد الغذائية تحوّطاً من المواجهات العسكرية الحاصلة بين إيران وإسرائيل.
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وأكد بحصلي في بيان، ان لبنان لديه مخزون كبير من المواد الغذائية وهو يكفي الإستهلاك المحلي لحوالي ثلاثة اشهر.
وقال بحصلي: "حتى الآن الأمور تسير على طبيعتها، فعمليات الإستيراد تتم وفق الجداول المحددة، لذلك فإن المخزون لدينا سيحافظ على مستواه المعهود".
وأوضح بحصلي ان "معظم عمليات إستيراد لبنان للمواد الغذائية تتم عبر البحر، وهذا عملياً يبعد خطوط الملاحة البحرية عن اي تهديدات، ما يوفّر خطوط آمنة لإستيراد المواد الغذائية وحتى كل إحتياجاته الإستهلاكية".
وشدد بحصلي على أن "سلاسل الإمداد آمنة كونها بعيدة عن التهديدات الناتجة عن تبادل الضربات وهذا أمر مهم للبنان، وهو على الأغلب لن يتغَيَّر إلا في حال حدوث تطورات كبيرة لا سيما توسّع الحرب لتصبح حرباً إقليمية".
وختم بحصلي بالإشارة الى أنه "سيطلع الرأي العام اللبناني على أي تطورات جديدة تتعلق باستيراد المواد الغذائية".
 
 
 
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