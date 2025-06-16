Advertisement

لبنان

طيران الشرق الاوسط تعلن تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول والقاهرة وميلانو

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1376735-638856771262238546.jpg
Doc-P-1376735-638856771262238546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية  تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول في 16 حزيران والى كل من القاهرة وميلانو في 17  الحالي.
Advertisement


الجدول مرفق هنا.

 
مواضيع ذات صلة
طيران الشرق الأوسط تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق ليوم الثلاثاء
lebanon 24
16/06/2025 14:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد
lebanon 24
16/06/2025 14:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء رحلات طيران الشرق الأوسط إلى العراق
lebanon 24
16/06/2025 14:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط: إلغاء كافة الرحلات إلى الأردن والعراق
lebanon 24
16/06/2025 14:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-06-16
07:35 | 2025-06-16
07:34 | 2025-06-16
07:12 | 2025-06-16
06:46 | 2025-06-16
06:36 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24