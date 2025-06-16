متّى عن سلاح "حزب الله": لوضع جدول زمني لتسليمه إلى الدولة

Advertisement

أقامت مصلحة المهندسين في حزب " " عشاءها السنوي في فندق متروبوليتان - سن الفيل، برعاية ممثلاً بالنائب نزيه متى، وحضور النائبين بيار بو عاصي وسعيد الأسمر، نقيب المهندسين في شوقي ، وعدد من قيادات الحزب والمهندسين.ونقل متى تحيات جعجع، مشيداً بدور المهندسين في العمل الحزبي والنقابي والانتخابي. وأكد أن مهندسي "القوات" يشكلون نموذجاً في العمل النقابي من خلال الفصل بين الانتماء الحزبي وخدمة المصلحة العامة، مشدداً على "القوات" ببناء المؤسسات ودعم المؤسسة العسكرية.وحذّر من استمرار وجود المعابر غير الشرعية وبقاء السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن استمرار الأزمة الاقتصادية يعود إلى غياب الخطط الاقتصادية المنتجة، داعياً إلى خطة شاملة لا تمس أموال المودعين. وفي ملف سلاح " "، دعا متى إلى وضع جدول زمني لتسليمه إلى الدولة، منتقداً أداء في إدارة السلطة التشريعية.أما للحزب إميل مكرزل، فنوّه بدور مصلحة المهندسين ومهندسي "القوات" في مختلف الاستحقاقات.