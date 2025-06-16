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لبنان
متّى عن سلاح "حزب الله": لوضع جدول زمني لتسليمه إلى الدولة
Lebanon 24
16-06-2025
|
06:46
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أقامت مصلحة المهندسين في حزب "
القوات اللبنانية
" عشاءها السنوي في فندق متروبوليتان - سن الفيل، برعاية
رئيس الحزب
سمير جعجع
ممثلاً بالنائب نزيه متى، وحضور النائبين بيار بو عاصي وسعيد الأسمر، نقيب المهندسين في
طرابلس
شوقي
فتفت
، وعدد من قيادات الحزب والمهندسين.
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ونقل متى تحيات جعجع، مشيداً بدور المهندسين في العمل الحزبي والنقابي والانتخابي. وأكد أن مهندسي "القوات" يشكلون نموذجاً في العمل النقابي من خلال الفصل بين الانتماء الحزبي وخدمة المصلحة العامة، مشدداً على
التزام
"القوات" ببناء المؤسسات ودعم المؤسسة العسكرية.
وحذّر من استمرار وجود المعابر غير الشرعية وبقاء السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن استمرار الأزمة الاقتصادية يعود إلى غياب الخطط الاقتصادية المنتجة، داعياً إلى خطة شاملة لا تمس أموال المودعين. وفي ملف سلاح "
حزب الله
"، دعا متى إلى وضع جدول زمني لتسليمه إلى الدولة، منتقداً أداء
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في إدارة السلطة التشريعية.
أما
الأمين العام
للحزب إميل مكرزل، فنوّه بدور مصلحة المهندسين ومهندسي "القوات" في مختلف الاستحقاقات.
من جهته
، أكد رئيس المصلحة سامر واكيم حضور المصلحة الفاعل وطنياً ونقابياً، مشيداً بمشاركة المهندسين في المشاريع الإنمائية، خصوصاً في زحلة، وداعياً إلى التحضير للانتخابات النقابية المقبلة في
بيروت
وطرابلس. وشدد على ضرورة احترام الملكية الخاصة ووقف التعديات ومنع التراخيص العشوائية حمايةً للأمن والسلامة العامة.
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