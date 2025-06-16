Advertisement

لبنان

متّى عن سلاح "حزب الله": لوضع جدول زمني لتسليمه إلى الدولة

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1376750-638856785923737531.png
Doc-P-1376750-638856785923737531.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت مصلحة المهندسين في حزب "القوات اللبنانية" عشاءها السنوي في فندق متروبوليتان - سن الفيل، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلاً بالنائب نزيه متى، وحضور النائبين بيار بو عاصي وسعيد الأسمر، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، وعدد من قيادات الحزب والمهندسين.
Advertisement

ونقل متى تحيات جعجع، مشيداً بدور المهندسين في العمل الحزبي والنقابي والانتخابي. وأكد أن مهندسي "القوات" يشكلون نموذجاً في العمل النقابي من خلال الفصل بين الانتماء الحزبي وخدمة المصلحة العامة، مشدداً على التزام "القوات" ببناء المؤسسات ودعم المؤسسة العسكرية.

وحذّر من استمرار وجود المعابر غير الشرعية وبقاء السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن استمرار الأزمة الاقتصادية يعود إلى غياب الخطط الاقتصادية المنتجة، داعياً إلى خطة شاملة لا تمس أموال المودعين. وفي ملف سلاح "حزب الله"، دعا متى إلى وضع جدول زمني لتسليمه إلى الدولة، منتقداً أداء رئيس مجلس النواب نبيه بري في إدارة السلطة التشريعية.

أما الأمين العام للحزب إميل مكرزل، فنوّه بدور مصلحة المهندسين ومهندسي "القوات" في مختلف الاستحقاقات.
من جهته، أكد رئيس المصلحة سامر واكيم حضور المصلحة الفاعل وطنياً ونقابياً، مشيداً بمشاركة المهندسين في المشاريع الإنمائية، خصوصاً في زحلة، وداعياً إلى التحضير للانتخابات النقابية المقبلة في بيروت وطرابلس. وشدد على ضرورة احترام الملكية الخاصة ووقف التعديات ومنع التراخيص العشوائية حمايةً للأمن والسلامة العامة.
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني: إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدّد
lebanon 24
16/06/2025 14:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: لا أحد يرغب بصدام أو بأي إجرء بالقوة تجاه حزب الله ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع السلاح ويمكن حل أي موضوع بالحوار
lebanon 24
16/06/2025 14:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يدعو الحكومة لجدول زمني لجمع السلاح الفلسطيني بعد موقف عباس
lebanon 24
16/06/2025 14:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة عون: تسليم سلاح "حزب الله" الطريق الوحيد للخروج من دوّامة الاعتداءات
lebanon 24
16/06/2025 14:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-06-16
07:35 | 2025-06-16
07:34 | 2025-06-16
07:12 | 2025-06-16
06:36 | 2025-06-16
06:35 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24