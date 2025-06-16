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لبنان

طيران الشرق الأوسط تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق ليوم الثلاثاء

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:12
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صدر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط ،  بيان رقم 2  الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط، ويتعلق بإلغاءرحلات الشركة  إلى العراق ليوم 17-6-2025، وجاء فيه:
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" نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية عن إلغاء رحلاتها إلى العراق  (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025 وفق الجدول التالي:
 
ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb
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