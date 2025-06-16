طيران الشرق الأوسط تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق ليوم الثلاثاء

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" نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي ، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية عن إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025 وفق الجدول التالي: صدر عن في ، بيان رقم 2 الصادر عن شركة ، ويتعلق بإلغاءرحلات الشركة إلى ليوم 17-6-2025، وجاء فيه:" نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي ، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية عن إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025 وفق الجدول التالي:

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908



أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb