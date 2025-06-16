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لبنان

هذا موعد استجواب وزير الاقتصاد السابق في قضايا فساد

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:53
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ادعت النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن، على وزير الاقتصاد السابق الموقوف أمين سلام وشقيقه كريم سلام (موقوف منذ شهرين في ملفّ آخر) ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، وأسندت اليهم "الاشتراك في جرائم اختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى من هيئات الضمان والاثراء غير المشروع، ومخالفة قانون التصريح عن الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
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وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، وطلبت استجواب المدعى عليهم المذكورين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سنداً لمواد الادعاء، وقد حدد القاضي حلاوي يوم الخميس المقبل موعداً لاستجوابهم. (الوكالة الوطنية)
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