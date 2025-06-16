هذا موعد استجواب وزير الاقتصاد السابق في قضايا فساد

ادعت النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا ، على السابق الموقوف وشقيقه (موقوف منذ شهرين في ملفّ آخر) ومستشاره ونقيب خبراء المحاسبة ، وأسندت اليهم "الاشتراك في جرائم اختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى من هيئات الضمان والاثراء غير المشروع، ومخالفة قانون التصريح عن الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وقانون إنشاء ".

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وأحالت الملف على الأول في ، وطلبت استجواب المذكورين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سنداً لمواد الادعاء، وقد حدد القاضي يوم الخميس المقبل موعداً لاستجوابهم. (الوكالة الوطنية)