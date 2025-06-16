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لبنان

توقيف مروّجي مخدرات في المنشية

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية تابعة لأمن الدولة أوقفت عدداً من مروّجي المخدرات في المنشية، بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين.
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