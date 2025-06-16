هذه هويّة المُستهدف في "غارة حولا"

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت المواطن ، بينما كان يعمل في تربية النحل، عند الأطراف الغربيّة لبلدة حولا.

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وأشارت إلى استشهاد نصرالله في الغارة الإسرائيليّة.