العدوّ ينقبل بلوكات إسمنتية لتحصين أحد المواقع العسكريّة في الجنوب

أفادت مندوبة " "، أنّ قوّات العدوّ الإسرائيليّ قامت بنقل بلوكات إسمنتية لتحصين الموقع العسكري المستحدث داخل الاراضي ، بمحاذاة الطريق الرابط بين بلدتيّ حولا ومركبا.

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