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لبنان

العدوّ ينقبل بلوكات إسمنتية لتحصين أحد المواقع العسكريّة في الجنوب

Lebanon 24
16-06-2025 | 09:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّات العدوّ الإسرائيليّ قامت بنقل بلوكات إسمنتية لتحصين الموقع العسكري المستحدث داخل الاراضي اللبنانية، بمحاذاة الطريق الرابط بين بلدتيّ حولا ومركبا.
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