خسائر... إنخفاض كبير في عدد الوافدين الى لبنان

كشف رئيس نقابة مكاتب أصحاب مكاتب السياحة والسفر عن "وجود إنخفاض في عدد الوافدين الى بعد المواجهات العسكرية بين وإيران بشكل كبير"، وقال "حتى الآن لا يوجد إحصاءات دقيقة حول إنخفاض عدد الوافدين إلى لبنان، إلا أنه يمكن تقدير النسب إستناداً إلى الرحلات إلى لبنان، حيث هناك تراجع في عددها بحدود 60%".

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ولفت عبود في بيان، إلى أن "عدد الوافدين الى كان يُقدّر قبل نهار الجمعة بما بين 12 و13 ألف وافد يومياً"، وأشار إلى أن "معظم الوافدين الحاليين الى لبنان هم من اللبنانيين المغتربين واللبنانيين العالقين خارج البلاد".

وأوضح عبود أن "عددا كبيرا من شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى لبنان خلال الفترة الحالية، وهناك شركتان أو 3 شركات فقط لا تزال تأتي إلى لبنان، الأمر الذي إنعكس بطبيعة الحال تراجعاً في عدد الوافدين إلى لبنان".

وفي الإطار عينه، كشف عبود عن مشكلة تتعلق بالحجوزات الصادرة من لبنان، أي الرحلات السياحية من لبنان الى الخارج، حيث توقفت كل الرحلات "الشارتر" أكان إلى أو شرم الشيخ، ففي الوقت الحاضر لن يخرج أحد من لبنان للقيام بالسياحة خارجه".

وكشف عبود عن خسائر كبيرة ستتكبدها "وكالات السياحة والسفر نتيجة الإلغاءات الحاصلة على صعيد الحجوزات إلى الخارج (الصادرة)، وهي ستكون اكبر بكثير من خسائرها نتيجة إلغاء الحجوزات (الواردة) الى لبنان.

وأكد عبود أنه "على صعيد الحجوزات إلى الخارج والتي كانت مقررة خلال وآب تم إلغاء ما بين 30 و40% منها حتى الآن"، لافتاً إلى أنه "كلما إقتربنا من موعد الحجوزات سيزداد عدد الإلغاءات أكثر فأكثر."