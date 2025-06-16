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لبنان
خسائر... إنخفاض كبير في عدد الوافدين الى لبنان
Lebanon 24
16-06-2025
|
10:43
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كشف رئيس نقابة مكاتب أصحاب مكاتب السياحة والسفر
جان عبود
عن "وجود إنخفاض في عدد الوافدين الى
لبنان
بعد المواجهات العسكرية بين
إسرائيل
وإيران بشكل كبير"، وقال "حتى الآن لا يوجد إحصاءات دقيقة حول إنخفاض عدد الوافدين إلى لبنان، إلا أنه يمكن تقدير النسب إستناداً إلى الرحلات
القادمة
إلى لبنان، حيث هناك تراجع في عددها بحدود 60%".
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ولفت عبود في بيان، إلى أن "عدد الوافدين الى
مطار رفيق الحريري الدولي
كان يُقدّر قبل نهار الجمعة بما بين 12 و13 ألف وافد يومياً"، وأشار إلى أن "معظم الوافدين الحاليين الى لبنان هم من اللبنانيين المغتربين واللبنانيين العالقين خارج البلاد".
وأوضح عبود أن "عددا كبيرا من شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى لبنان خلال الفترة الحالية، وهناك شركتان أو 3 شركات فقط لا تزال تأتي إلى لبنان، الأمر الذي إنعكس بطبيعة الحال تراجعاً في عدد الوافدين إلى لبنان".
وفي الإطار عينه، كشف عبود عن مشكلة تتعلق بالحجوزات الصادرة من لبنان، أي الرحلات السياحية من لبنان الى الخارج، حيث توقفت كل الرحلات "الشارتر" أكان إلى
تركيا
أو شرم الشيخ، ففي الوقت الحاضر لن يخرج أحد من لبنان للقيام بالسياحة خارجه".
وكشف عبود عن خسائر كبيرة ستتكبدها "وكالات السياحة والسفر نتيجة الإلغاءات الحاصلة على صعيد الحجوزات إلى الخارج (الصادرة)، وهي ستكون اكبر بكثير من خسائرها نتيجة إلغاء الحجوزات (الواردة) الى لبنان.
وأكد عبود أنه "على صعيد الحجوزات إلى الخارج والتي كانت مقررة خلال
تموز
وآب تم إلغاء ما بين 30 و40% منها حتى الآن"، لافتاً إلى أنه "كلما إقتربنا من موعد الحجوزات سيزداد عدد الإلغاءات أكثر فأكثر."
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