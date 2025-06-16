استعراضات على الطرقات العامة تثير الفوضى… وقوى الأمن تتدخل في الحازمية

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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي - العامة، البلاغ التالي: في تاريخ 15-6-2025، عند الساعة 15:00، رصدت دورية من مفرزة سير في وحدة ، في محلّة باتجاه عاليه، خمس سيارات مخالفة لقانون السير، جميعها من دون لوحات، وكان سائقوها يقودون بطريقة استعراضية تسبب ازدحاماً مرورياً وإزعاجاً للمواطنين".وبالتنسيق مع غرفة عمليات سرية بعبدا، أقامت الدورية حاجزاً تحت إمرة ضابط عند مفرق ، حيث تمكنت من ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تم تسطير محاضر ضبط بحق السائقين وحجز المركبات.