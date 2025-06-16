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لبنان

استعراضات على الطرقات العامة تثير الفوضى… وقوى الأمن تتدخل في الحازمية

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:28
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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: في تاريخ 15-6-2025، عند الساعة 15:00، رصدت دورية من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، في محلّة الحازمية باتجاه عاليه، خمس سيارات مخالفة لقانون السير، جميعها من دون لوحات، وكان سائقوها يقودون بطريقة استعراضية تسبب ازدحاماً مرورياً وإزعاجاً للمواطنين".
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وبالتنسيق مع غرفة عمليات سرية بعبدا، أقامت الدورية حاجزاً تحت إمرة ضابط عند مفرق بسوس، حيث تمكنت من ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تم تسطير محاضر ضبط بحق السائقين وحجز المركبات.
 
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